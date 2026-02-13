Brandenburger Tor leuchtet am Freitag für Freiheit im Iran

Dass die Proteste in der Islamischen Republik inzwischen gewaltsam niedergeschlagen wurden, ändere nichts daran, dass der Drang nach Freiheit bleibe, sagte der CDU-Politiker. Die Menschen dort wollen selbstbestimmt leben, ihre Meinung frei äußern und in Würde leben. «Unsere Stadt steht fest an ihrer Seite. Berlin weiß aus eigener Geschichte: Die Freiheit wird sich ihren Weg bahnen», sagte er.