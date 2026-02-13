Brandenburger Tor leuchtet am Freitag für Freiheit im Iran

Solidarität mit Protesten im Iran - Berlin

Teilnehmer einer Demonstration halten während einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor zur Unterstützung der landesweiten Massendemonstrationen im Iran gegen die Regierung Plakate und Iran-Flaggen. (Archivbild)

Aus Solidarität mit den regierungskritischen Massenprotesten im Iran wird am Abend das Brandenburger Tor in Berlin in den iranischen Farben angestrahlt – mit den Slogans «Freiheit für Iran - Freedom for Iran - Woman Life Freedom».

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, erklärte, das iranische Volk stehe für Freiheit, Selbstbestimmung und grundlegende Rechte auf. An die Adresse der Führung in Teheran sagte er: «Wer die eigene Bevölkerung einschüchtert, einsperrt und tötet, hat keine Legitimität.»

Wegner: Drang nach Freiheit bleibt

Dass die Proteste in der Islamischen Republik inzwischen gewaltsam niedergeschlagen wurden, ändere nichts daran, dass der Drang nach Freiheit bleibe, sagte der CDU-Politiker. Die Menschen dort wollen selbstbestimmt leben, ihre Meinung frei äußern und in Würde leben. «Unsere Stadt steht fest an ihrer Seite. Berlin weiß aus eigener Geschichte: Die Freiheit wird sich ihren Weg bahnen», sagte er.

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senatskanzlei Berlin
Veröffentlichung: 13. Februar 2026
Letzte Aktualisierung: 13. Februar 2026

