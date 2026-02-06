Aktuelle Sprache: Deutsch

S-Bahnhof Wedding ab Montag wieder am Netz

Berlin Bezirk Mitte

Ab Montag soll die Ringbahn wieder am S-Bahnhof Wedding halten. (Archivbild)

© dpa

Ab Betriebsbeginn am kommenden Montag sollen die Züge der Ringbahn wieder am S-Bahnhof Wedding halten. Bis dahin sei die Station so weit repariert, dass der Betrieb wieder losgehen könne, teilte die Berliner S-Bahn mit.  

In der Silvesternacht auf den 1. Januar war der Bahnsteig des S-Bahnhofs durch ein Feuer stark beschädigt worden. Die Bahn geht von Brandstiftung aus. In den vergangenen Wochen mussten provisorische Technik- und Beleuchtungsanlagen eingebaut, beschädigte Bauteile gesichert und verunreinigte Flächen gesäubert werden.

Schaden von rund 300.000 Euro

Das Bahnsteigdach, das ehemalige Aufsichtsgebäude, Beleuchtungs-, Beschallungs- sowie weitere elektrische und telekommunikative Anlagen seien zum Teil zerstört worden, teilte die Bahn mit. Das Unternehmen bezifferte den Schaden damals auf rund 300.000 Euro. Unterbrochen ist die Ringbahn nicht. Sie hält seither aber nicht mehr am Bahnhof Wedding. Einen vorübergehend eingerichteten Ersatzverkehr mit Bussen hatte die Bahn wieder eingestellt mit Verweis auf ausreichende Verkehrsalternativen zum Bahnhof Wedding.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 6. Februar 2026
Letzte Aktualisierung: 6. Februar 2026

Weitere Meldungen

DFB-Pokalfinale 2025

© dpa

Pokalfinale bleibt bis 2030 in Berlin

Das DFB-Pokalfinale bleibt bis mindestens 2030 in Berlin. Neue Maßnahmen sollen chaotische Zustände beim Einlass verhindern. Was sich am Olympiastadion ändern soll.  mehr

Amerika-Gedenkbibliothek

© dpa

Berlin öffnet Türen: Orte zum Aufwärmen

Zeitungen lesen, aufwärmen und neue Leute treffen: In Berlin öffnen zahlreiche Orte kostenlos ihre Türen – nicht nur für Obdachlose, sondern für alle, die Wärme und Gemeinschaft suchen.  mehr