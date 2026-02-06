S-Bahnhof Wedding ab Montag wieder am Netz

Das Bahnsteigdach, das ehemalige Aufsichtsgebäude, Beleuchtungs-, Beschallungs- sowie weitere elektrische und telekommunikative Anlagen seien zum Teil zerstört worden, teilte die Bahn mit. Das Unternehmen bezifferte den Schaden damals auf rund 300.000 Euro. Unterbrochen ist die Ringbahn nicht. Sie hält seither aber nicht mehr am Bahnhof Wedding. Einen vorübergehend eingerichteten Ersatzverkehr mit Bussen hatte die Bahn wieder eingestellt mit Verweis auf ausreichende Verkehrsalternativen zum Bahnhof Wedding.