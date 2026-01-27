Mehr Investitionen: Der Klimapakt ist unterzeichnet

Deshalb müsse in Kraftwerkstandorte investiert werden, in mehr Wärmepumpen, die Nutzung von Abwasserwärme und in Biomasse-Heizkraftwerke. Die BEW soll ihren CO₂-Ausstoß bis 2030 um rund 2,3 Millionen Tonnen reduzieren, rund die Hälfte des aktuellen Niveaus. Giffey betonte, Berlin werde mittelfristig deutlich mehr Strom verbrauchen. Schon zuletzt habe das Land jährlich 300 Millionen Euro jährlich in den Ausbau des Stromnetzes investiert. In diesem Jahr steige die Summe auf 600 Millionen, sagte Giffey. Am Ausbau der Kapazitäten führe kein Weg vorbei. Einsparungen beim Kohlendioxidausstoß sollen unter anderem mehr Photovoltaikanlagen und Elektromobilität ermöglichen.