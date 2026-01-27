Straßenbahnen fahren weiterhin nicht

© dpa
Die Menschen in Berlin müssen auch heute erst mal ohne Straßenbahn auskommen. Der Verkehr bleibt auf jeden Fall am Vormittag weiter eingestellt, wie es von der BVG-Sprecherin am Montagabend hieß.
Durch den Eisregen seien die Oberleitungen innerhalb kürzester Zeit extrem und flächendeckend eingefroren. «Solange sich die Temperaturen kaum über null Grad bewegen, bildet sich immer wieder neues Eis. Die Enteisung der Oberleitungen dauert daher an», hieß es von den Berliner Verkehrsbetrieben. Ein Expertenteam arbeite «unter Hochdruck» an Lösungen und Alternativen. Das Unternehmen sei mit der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klima und Umweltschutz im Austausch.
Die vereisten Oberleitungen könnten nicht automatisiert enteist werden. Jeder einzelne Streckenabschnitt müsse manuell bearbeitet werden. Dafür sind laut BVG derzeit drei sogenannte Turmwagen unterwegs, jeweils mit drei Beschäftigten. Diese müssten in «schweißtreibender Handarbeit» das Eis von den Oberleitungen entfernen. Bevor ein Abschnitt wieder freigegeben wird, fährt nach BVG-Angaben eine Tram ohne Fahrgäste hinter dem Turmwagen her. Erst wenn sicher sei, dass die Technik wieder funktioniere, werde der Betrieb wieder aufgenommen.
Busse fahren dagegen laut BVG weitestgehend normal. Vereinzelt könne es aufgrund von Glätte jedoch zu kurzfristigen Einschränkungen oder Verzögerungen kommen. Auch die U3 fährt nach Unternehmensangaben wieder zwischen Breitenbachplatz und Krumme Lanke. Bei der U2 sorgen jedoch vereiste Stromschienen weiterhin für Probleme. Die Linie ist weiterhin zwischen Potsdamer Platz und Wittenbergplatz und zwischen Rosa-Luxemburg-Platz und Pankow unterbrochen.