Straßenbahnen fahren weiterhin nicht

Die vereisten Oberleitungen könnten nicht automatisiert enteist werden. Jeder einzelne Streckenabschnitt müsse manuell bearbeitet werden. Dafür sind laut BVG derzeit drei sogenannte Turmwagen unterwegs, jeweils mit drei Beschäftigten. Diese müssten in «schweißtreibender Handarbeit» das Eis von den Oberleitungen entfernen. Bevor ein Abschnitt wieder freigegeben wird, fährt nach BVG-Angaben eine Tram ohne Fahrgäste hinter dem Turmwagen her. Erst wenn sicher sei, dass die Technik wieder funktioniere, werde der Betrieb wieder aufgenommen.