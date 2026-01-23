Promis werben als Hologramme an Schulen für Toleranz

Wie gut wird die Erinnerungskultur funktionieren, wenn irgendwann keine Zeitzeugen mehr da sind? Das könne sie nicht sagen, so die 97-Jährige. Doch ans Aufhören scheint sie nicht zu denken. «Solange wie ich lebe, mache ich jedenfalls jede Menge Vorträge in Schulen und auch privat», sagt sie. Die Arbeit mit den jungen Menschen habe sie als sehr interessant empfunden. Das Schulprojekt entstand nach einer Demonstration im Dezember 2023, die der Verein «Nie wieder ist jetzt!» nach dem Überfall der Hamas in Israel am Brandenburger Tor organisiert hatte. Dabei stellte Initiator Nicolai Schwarzer fest, dass nur wenig junge Menschen dabei waren.