Silvester am Brandenburger Tor: Erste Sperrungen ab Montag

Wegen der geplanten Silvesterparty am Brandenburger Tor wird die Straße des 17. Juni heute (29. Dezember 2025) um 6 Uhr teilweise gesperrt.
Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, ist der Abschnitt zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Brandenburger Tor betroffen, ebenso die Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Dorotheenstraße. Laut Verkehrsinformationszentrale sollen die Bereiche bis Freitagabend, 18 Uhr, wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Am Brandenburger Tor ist in diesem Jahr eine Party mit DJ und 20.000 Gästen unter dem Motto «Yeah26» inklusive Feuerwerk um Mitternacht geplant. Besucher der Veranstaltung sollten berücksichtigen, dass der S+U-Bahnhof Brandenburger Tor aus Sicherheitsgründen ab 16 Uhr geschlossen wird. Je nach Umfang des Gästezustroms ist das den Angaben zufolge auch schon früher möglich. Die Sperrung wird voraussichtlich am Neujahrsmorgen gegen 4 Uhr wieder aufgehoben.
Parallel zur Silvesterparty am Brandenburger Tor ist eine Großkundgebung auf der Straße des 17. Juni angemeldet. Dazu werden nach Angaben der VIZ mehrere zehntausend Teilnehmende erwartet, insbesondere im Bereich rund um die Siegessäule. Deswegen ist an Silvester ab 14 Uhr mit einer Reihe weiterer Sperrungen in Tiergarten zu rechnen. Das gilt unter anderem für die Straße des 17. Juni ab der Bachstraße bis zum Brandenburger Tor, inklusive Großer Stern, die Paulstraße ab Lüneburger Straße und Spreeweg, die Hofjägerallee, die Altonaer Straße ab Bachstraße, die Klopstockstraße zwischen Joseph-Haydn-Straße und Straße des 17. Juni und die Bartningallee ab Flensburger Straße. Das gilt auch für die Moltkebrücke, die Kronprinzenbrücke, die Luisenstraße ab Reinhardtstraße, die Wilhelmstraße ab Reichstagsufer, die Behrenstraße zwischen Wilhelmstraße und Ebertstraße, die Hannah-Ahrendt-Straße zwischen Gertrud-Kolmar-Straße und Ebertstraße sowie die Ebertstraße zwischen Lennéstraße und Platz des 18. März. Die Sperrungen sollen am Neujahrsmorgen gegen 06 Uhr wieder aufgehoben werden.