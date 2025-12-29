Silvester am Brandenburger Tor: Erste Sperrungen ab Montag

Parallel zur Silvesterparty am Brandenburger Tor ist eine Großkundgebung auf der Straße des 17. Juni angemeldet. Dazu werden nach Angaben der VIZ mehrere zehntausend Teilnehmende erwartet, insbesondere im Bereich rund um die Siegessäule. Deswegen ist an Silvester ab 14 Uhr mit einer Reihe weiterer Sperrungen in Tiergarten zu rechnen. Das gilt unter anderem für die Straße des 17. Juni ab der Bachstraße bis zum Brandenburger Tor, inklusive Großer Stern, die Paulstraße ab Lüneburger Straße und Spreeweg, die Hofjägerallee, die Altonaer Straße ab Bachstraße, die Klopstockstraße zwischen Joseph-Haydn-Straße und Straße des 17. Juni und die Bartningallee ab Flensburger Straße. Das gilt auch für die Moltkebrücke, die Kronprinzenbrücke, die Luisenstraße ab Reinhardtstraße, die Wilhelmstraße ab Reichstagsufer, die Behrenstraße zwischen Wilhelmstraße und Ebertstraße, die Hannah-Ahrendt-Straße zwischen Gertrud-Kolmar-Straße und Ebertstraße sowie die Ebertstraße zwischen Lennéstraße und Platz des 18. März. Die Sperrungen sollen am Neujahrsmorgen gegen 06 Uhr wieder aufgehoben werden.