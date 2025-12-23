Notdienstpraxen an Feiertagen und zwischen den Jahren offen

In welchen Fällen wählt man die 116 117? Die KV Berlin empfiehlt: «Die Faustregel lautet: Handelt es sich um eine Erkrankung, mit der Sie normalerweise einen niedergelassenen Arzt in der Praxis aufsuchen würden, aber die Behandlung aus medizinischen Gründen nicht bis zum nächsten Tag warten kann, dann ist der Ärztliche Bereitschaftsdienst zuständig.» Dies sei zum Beispiel bei einer Grippe, Fieber oder Erbrechen der Fall. Für Notfälle und lebensbedrohliche Fälle sollte der Rettungsdienst unter der 112 angerufen werden.