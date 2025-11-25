U1 und U3 ab Januar für vier Monate unterbrochen

Bei den Arbeiten im U-Bahnhof Nollendorfplatz soll die Decke zwischen den beiden unteren Ebenen saniert werden. Weil die Decke von oben geöffnet wird, müssen auch Gleise entfernt werden. An der Zwischendecke sind Schäden durch Durchfeuchtung entstanden. Der Nollendorfplatz ist der einzige U-Bahnhof in Berlin, an dem vier Linien zusammentreffen. Wie viele Menschen genau von den Baumaßnahmen betroffen sein werden, lässt sich nicht ganz genau sagen. Laut BVG nutzen täglich rund 560.000 Fahrgäste die vier Linien U1 bis U4. Das Gesamtbudget der Baumaßnahme liegt aktuell bei rund 4,3 Millionen Euro.