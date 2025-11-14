Mehr Dienstleistungen ohne Termin in den Bürgerämtern

«Mit dem neuen Angebot schaffen wir noch mehr Flexibilität für alle, die eine Dienstleistung vom Bürgeramt benötigen», sagte die Staatssekretärin für Verwaltungsmodernisierung, Martina Klement. «So können Berlinerinnen und Berliner nun bei bestimmten Dienstleistungen selbst entscheiden, ob sie lieber einen Termin buchen oder spontan zum Bürgeramt gehen wollen.» Gleichzeitig soll der Ausbau digitaler Angebote weitergehen. Mehr als 400 Dienstleistungen sind in Berlin bereits über das Service-Portal online verfügbar.