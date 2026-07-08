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Berliner Laufkalender 2026
Übersicht der größten Berliner Laufevents: Marathon, Halbmarathon, Straßenläufe und mehr für ambitionierte Freizeitsportler:innen. mehr
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Geschwommen wird im Wannsee, geradelt auf der Havelchaussee und gelaufen im Grunewald. Neben Sprint- und Mitteldistanz wird auch ein AquaBike angeboten.
Alle zwei Jahre an einem Wochenende im Spätsommer findet der BerlinWoMan Triathlon am Strandbad Wannsee statt. Die Sportler:innen können zwischen drei verschiedenen Distanzen wählen.
Wer die Mitteldistanz absolviert, muss 2000 Meter schwimmen, 80 Kilometer radfahren und 21 Kilometer laufen. Die Schwimmstrecke der Sprintdistanz ist 750 Meter lang, die Radfahrstrecke 20 Kilometer und die Laufstrecke 5 Kilometer. Mitteldistanz und Sprintdistanz können auch als Staffelwettbewerb bewältigt werden. Beim AquaBike sind 2000 Meter zu schwimmen und 80 Kilometer Rad zu fahren.
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