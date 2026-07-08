Aktuelle Sprache: Deutsch

BerlinWoMan Triathlon

05. und 06. September 2026

Triathlon - DM

Triathlon am Strandbad Wannsee (Symbolbild)

© dpa

Geschwommen wird im Wannsee, geradelt auf der Havelchaussee und gelaufen im Grunewald. Neben Sprint- und Mitteldistanz wird auch ein AquaBike angeboten.

Alle zwei Jahre an einem Wochenende im Spätsommer findet der BerlinWoMan Triathlon am Strandbad Wannsee statt. Die Sportler:innen können zwischen drei verschiedenen Distanzen wählen.

Mitteldistanz, Sprintdistanz und AquaBike

Wer die Mitteldistanz absolviert, muss 2000 Meter schwimmen, 80 Kilometer radfahren und 21 Kilometer laufen. Die Schwimmstrecke der Sprintdistanz ist 750 Meter lang, die Radfahrstrecke 20 Kilometer und die Laufstrecke 5 Kilometer. Mitteldistanz und Sprintdistanz können auch als Staffelwettbewerb bewältigt werden. Beim AquaBike sind 2000 Meter zu schwimmen und 80 Kilometer Rad zu fahren.

Auf einen Blick

Event
BerlinWoMan Triathlon
Location
Strandbad Wannsee
Beginn
5. September 2026
Ende
6. September 2026
Startzeit
Mitteldistanz und AquaBike - Samstag, 8 Uhr
Sprintdistanz - Sonntag, 9 Uhr
Startgebühr
Zwischen 60 und 210 Euro

BerlinWoMan Triathlon am Strandbad Wannsee

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Adresse
Wannseebadweg 25
14129 Berlin

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Aktualisierung: 8. Juli 2026