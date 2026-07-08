BerlinWoMan Triathlon

Wer die Mitteldistanz absolviert, muss 2000 Meter schwimmen, 80 Kilometer radfahren und 21 Kilometer laufen. Die Schwimmstrecke der Sprintdistanz ist 750 Meter lang, die Radfahrstrecke 20 Kilometer und die Laufstrecke 5 Kilometer. Mitteldistanz und Sprintdistanz können auch als Staffelwettbewerb bewältigt werden. Beim AquaBike sind 2000 Meter zu schwimmen und 80 Kilometer Rad zu fahren.