Der im Dezember 2015 eröffnete der Discounter Penny am Ostbahnhof in Berlin Friedrichshain verkauft das ganze Jahr hindurch ob Sonntag oder Feiertag bis 23 Uhr Waren des täglichen Bedarfs. Das ist nicht nur praktisch für Reisende, sondern auch für Berliner, die am Sonntag feststellen, dass der Kühlschrank leer ist. Die Filiale auf rund 700 Quadratmetern hat sich auf die Bedürfnisse von Pendlern, Reisenden und Sonntags-Shoppern eingestellt.