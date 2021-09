Maisonnoée eröffnet Store in Charlottenburg

Am 23. September 2021 hat mit Mainsonnoée eine Boutique in der Charlottenburger Waitzstraße eröffnet. Das Label führt Damenbekleidung mit klaren Linien, schlichten aber femininen Schnitten aus Leder, Seide, Kaschmir und anderen hochwertigen Materialien. Hinter Maisonnoée steht die Designerin Sophie Oemus, die ihr Atelier im selben Haus hat. Alle Stücke werden in Berlin designt und in Europa hergestellt.