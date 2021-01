Neue Primark-Filiale in den Gropius Passagen eröffnet

Die neuen Stores wurden passend zu ihren jeweiligen Standorten designt. So ist auch die neue Filiale in den Gropius Passagen optisch auf den Stadtteil Neukölln abgestimmt. Beim Betreten des Geschäfts sollen Kunden nicht sofort den Eindruck erhalten, sich in einem Mode-Discounter zu befinden. So sind die verglasten Atrium-Blöcke im Industrial Design gestaltet, um das Logo und den Namen des Bezirks hervorzuheben. Die verhältnismäßig kleine Filiale mit einer Verkaufsfläche von 3700 Quadratmetern verzichtet auf das Café, den Schönheitssalon und die Wellness-Abteilung. Primark gibt es insgesamt viermal in Berlin.