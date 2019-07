Sie befinden sich hier: Startseite Lifestyle Shopping Neueröffnung

Tesla Showroom eröffnet in der Mall of Berlin

In dem neuen Tesla Showroom in der Mall of Berlin am Leipziger Platz können sich Interessierte die neuesten Autos ansehen und auch Testfahrten durch die City machen.

Am Freitag, den 5. Juli 2019 macht in der Mall of Berlin ein Showroom des Elektroauto-Pioniers Tesla auf. Nach Angaben des Einkaufszentrums werden nicht nur Autos ausgestellt, auch Testfahrten können gebucht werden. Der Tesla Showroom befindet sich im Erdgeschoss, direkt am Eingang Mohrenstraße.