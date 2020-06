Ende Juli 2018 eröffnet in Berlin der erste Zalando Beauty Store.

Am 28. Juli 2018 eröffnet der erste Zalando Beauty Store in der Hauptstadt. Die Berliner Filiale, die in der Weinmeisterstraße eröffnet wird, ist ein Pilotprojekt: Ist das Konzept erfolgreich, sollen weitere Läden in anderen Städten Deutschlands folgen. Im Beauty Store präsentiert der Onlinehändler auf rund 160 Quadratmetern Produkte von 53 Marken in den Bereichen Make-up bis Pflege. Die Produktpalette umfasst Make-up, Skin- und Haircare sowie Düfte und Tools. Kunden können sich außerdem von einem Make-up Artists schminken lassen.