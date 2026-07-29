Flohmarkt Spandau

Trödel

© dpa

Der Trödelmarkt in Spandau ist vom Parkplatz der Metro zum Parkplatz bei Kaufland umgezogen.

Der Trödelmarkt Spandau ist einer von Hoefges Trödelmärkten. Der überdachte Flohmarkt in Marienfelde an der Metro und der Flohmarkt in Steglitz bei OBI werden vom gleichen Team organisiert. Hier verkaufen internationale Händler, sowohl privat als auch gewerblich, was sich beim Entrümpeln in Wohnungen und Kellern findet. Unter dem verkauften Trödel kann das lang gesuchte Lieblingsstück entdeckt werden. Neuware gibt es nicht. Der Flohmarkt auf dem Parkplatz von Kaufland in Berlin-Spandau findet jeden Sonntag statt.

Auf einen Blick

Event
Flohmarkt Spandau
Location
Kaufland Parkplatz
Termine
Jeden Sonntag
Öffnungszeiten
7 bis 14 Uhr
Eintritt
Frei
Kontakt
02151 6591717

Flohmarkt Spandau

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Adresse
Pichelswerder Straße 6
13597 Berlin

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