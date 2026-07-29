Flohmarkt Spandau

© www.enrico-verworner.de
Spandau
Berlin-Spandau im Detail: Wohnlagen, Veranstaltungen, Adressen und Tipps rund um die Stadt in der Stadt. mehr
© dpa
Der Trödelmarkt in Spandau ist vom Parkplatz der Metro zum Parkplatz bei Kaufland umgezogen.
Der Trödelmarkt Spandau ist einer von Hoefges Trödelmärkten. Der überdachte Flohmarkt in Marienfelde an der Metro und der Flohmarkt in Steglitz bei OBI werden vom gleichen Team organisiert. Hier verkaufen internationale Händler, sowohl privat als auch gewerblich, was sich beim Entrümpeln in Wohnungen und Kellern findet. Unter dem verkauften Trödel kann das lang gesuchte Lieblingsstück entdeckt werden. Neuware gibt es nicht. Der Flohmarkt auf dem Parkplatz von Kaufland in Berlin-Spandau findet jeden Sonntag statt.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© www.enrico-verworner.de
Berlin-Spandau im Detail: Wohnlagen, Veranstaltungen, Adressen und Tipps rund um die Stadt in der Stadt. mehr
© till beck/stock.adobe.com
Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein. mehr