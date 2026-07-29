Flohmarkt Spandau

Der Trödelmarkt Spandau ist einer von Hoefges Trödelmärkten. Der überdachte Flohmarkt in Marienfelde an der Metro und der Flohmarkt in Steglitz bei OBI werden vom gleichen Team organisiert. Hier verkaufen internationale Händler, sowohl privat als auch gewerblich, was sich beim Entrümpeln in Wohnungen und Kellern findet. Unter dem verkauften Trödel kann das lang gesuchte Lieblingsstück entdeckt werden. Neuware gibt es nicht. Der Flohmarkt auf dem Parkplatz von Kaufland in Berlin-Spandau findet jeden Sonntag statt.