Onkel Toms Trödel

Direkt in der Ladenstraße der U-Bahn können Flohmarkt-Freunde auch bei schlechtem Wetter im Trockenen und in entspannter Atmosphäre stöbern, handeln und besondere Schätze entdecken. Rund 60 Verkäuferinnen und Verkäufer bieten alles von Second-Hand-Kleidung über Vintage und Bücher bis hin zu Deko, Sammlerstücken, Haushaltsgegenständen und echtem Trödel.