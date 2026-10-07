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Onkel Toms Trödel

1. November 2026

Rund um die bronzene Büste eines Soldaten liegen diverse Flohmarktartikel, die zum Kauf angeboten werden, auf dem Tisch.

Symbolbild

© mha/BerlinOnline

Sehr verkehrsgünstig gelegen, am U-Bahnhof Onkel Toms Hütte, findet der gleichnamige Trödel statt.

Direkt in der Ladenstraße der U-Bahn können Flohmarkt-Freunde auch bei schlechtem Wetter im Trockenen und in entspannter Atmosphäre stöbern, handeln und besondere Schätze entdecken. Rund 60 Verkäuferinnen und Verkäufer bieten alles von Second-Hand-Kleidung über Vintage und Bücher bis hin zu Deko, Sammlerstücken, Haushaltsgegenständen und echtem Trödel.

Auf einen Blick

Event
Onkel Toms Trödel
Location
Onkel Toms Ladenstraße
Termine 2026
1. November, 6. Dezember
Öffnungszeiten
10 bis 16 Uhr
Eintritt
Frei
Kontakt
onkeltomstroedel@gmail.com

Flohmarkt in Onkel Toms Ladenstraße

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Adresse
Onkel-Tom-Straße 99
14169 Berlin

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Aktualisierung: 7. Oktober 2026