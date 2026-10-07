Onkel Toms Trödel

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Flohmärkte in Berlin: Trödelmärkte der Stadt
Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein. mehr
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Sehr verkehrsgünstig gelegen, am U-Bahnhof Onkel Toms Hütte, findet der gleichnamige Trödel statt.
Direkt in der Ladenstraße der U-Bahn können Flohmarkt-Freunde auch bei schlechtem Wetter im Trockenen und in entspannter Atmosphäre stöbern, handeln und besondere Schätze entdecken. Rund 60 Verkäuferinnen und Verkäufer bieten alles von Second-Hand-Kleidung über Vintage und Bücher bis hin zu Deko, Sammlerstücken, Haushaltsgegenständen und echtem Trödel.
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