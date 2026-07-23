Trödelmarkt Reinickendorf

Second Hand-Kleidung

Eine Frau betrachtet gebrauchte Kleidung.

© dpa

Immer wieder sonntags wird der Edeka Parkplatz in Berlin-Reinickendorf zur großen Verkaufsfläche für Second Hand-Produkte.

Private Händler:innen packen für den Flohmarkt überwiegend Klamotten und Schuhe, Bücher und Haushaltswaren aus, auf der Suche nach neuen Besitzer:innen. Darunter finden sich immer wieder so manche Retro-Schätze.

Auf einen Blick

Event
Flohmarkt Reinickendorf
Location
Edeka Parkplatz Ollenhauer Straße
Termine
Jeden Sonntag
Öffnungszeiten
8 bis 16 Uhr
Eintritt
Frei
Kontakt
0179 4830542

Flohmarkt Reinickendorf

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Adresse
Ollenhauer Str. 107
13403 Berlin

Verkehrsanbindungen

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