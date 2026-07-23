Trödelmarkt Reinickendorf

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Flohmärkte in Berlin
Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein. mehr
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Immer wieder sonntags wird der Edeka Parkplatz in Berlin-Reinickendorf zur großen Verkaufsfläche für Second Hand-Produkte.
Private Händler:innen packen für den Flohmarkt überwiegend Klamotten und Schuhe, Bücher und Haushaltswaren aus, auf der Suche nach neuen Besitzer:innen. Darunter finden sich immer wieder so manche Retro-Schätze.
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