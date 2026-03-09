Aktuelle Sprache: Deutsch

Zenner Pop-up Flohmarkt

15. März 2026

Flohmarkt-Verkauf

Symbolbild Flohmarkt: Teddybär, Puppe, Keramik und mehr Trödel stehen zum Verkauf bereit.

© dpa

Der Saal im Zenner verwandelt sich in ein Paradies für Schatzsuchende.

Schätze aus zweiter Hand wird es in den Kategorien Second Hand & Vintage Kleidung, Kunsthandwerk, Designobjekte und Schallplatten aus Vinyl geben. DJs sorgen für entspannte Sounds.

Auf einen Blick

Flohmarkt
Zenner Pop-Up Flohmarkt
Termin 2026
15. März 2026
Location
Zenner
Öffnungszeiten
11 bis 18 Uhr
Eintritt
Frei

Zenner

Adresse
Alt-Treptow 15
12435 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 9. März 2026