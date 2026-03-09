Zenner Pop-up Flohmarkt

© dpa
Flohmärkte im Überblick
Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein.
Der Saal im Zenner verwandelt sich in ein Paradies für Schatzsuchende.
Schätze aus zweiter Hand wird es in den Kategorien Second Hand & Vintage Kleidung, Kunsthandwerk, Designobjekte und Schallplatten aus Vinyl geben. DJs sorgen für entspannte Sounds.
