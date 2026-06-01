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Dark Market

7. Juni 2026

Gothic Szene

© dpa

Der kleine Design- & Trödelmarkt im Dunckerclub richtet sich hauptsächlich an die Gothic-Szene. Es gibt First and Second Hand Stände mit Szeneklamotten und Accessoires.

Alle drei Monate entsteht im Dunckerclub im Bezirk Prenzlauer Berg eine besondere Atmosphäre, wenn die Tische mit Gothic-Kleidung, Tonträgern, Büchern, Kunst, Schmuck, Met, Räucherware und anderen kreativen Utensilien der Gothic Szene bestückt werden.

Bei ausgewählter Musik genießen die Gäste das Shoppen und das Früh- oder Spätstück mit Kaffee und Kuchen, Brötchen und Quiches. Im Sommer wird an der Bar Aperol Spritz ausgeschenkt, im Winter Glühwein.

Wenn es kalt ist, findet der Dark Market im beheizten Zelt im Garten und innerhalb der Gemäuer des Dunckerclubs statt, bei gutem Wetter an der frischen Luft im Garten.

Auf einen Blick

Designmarkt
Dark Market
Termine
07. Juni, 06. September, 06. Dezember 2026
Location
Dunckerclub
Öffnungszeiten
12 bis 18 Uhr
Eintritt
Frei

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Adresse
Dunckerstraße 64
10439 Berlin

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