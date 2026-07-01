Kunst- und Kreativmarkt am Potsdamer Platz

4. Juli 2026

Kunstmarkt

Ein Künstler wirbt augenzwinkernd mit großen Künstlernamen.(Symbolbild)

© dpa

Der Creative Summer am Potsdamer Platz lädt an insgesamt fünf Samstagen zum Bummeln, Shoppen und Street Food essen ein.

An rund zwanzig Ständen bieten Kreative ihre Produkte an. Es gibt Kunstprints, Schmuck, Accessoires und weitere handgemachte Produkte aus der Region. Drinks und Snacks zur Stärkung ergänzen das Angebot.

Auf einen Blick

Designmarkt
Kunst- und Kreativmarkt am Potsdamer Platz
Location
Potsdamer Platz
Termine 2026
27. Juni, 4. Juli, 11. Juli, 18. Juli und 1. August 2026
Öffnungszeiten
12 bis 20 Uhr
Eintritt
Frei

Potsdamer Platz

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Adresse
Alte Potsdamer Straße 7
10785 Berlin

Verkehrsanbindungen

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