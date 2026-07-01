Kunst- und Kreativmarkt am Potsdamer Platz

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Designmärkte in Berlin
Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
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Der Creative Summer am Potsdamer Platz lädt an insgesamt fünf Samstagen zum Bummeln, Shoppen und Street Food essen ein.
An rund zwanzig Ständen bieten Kreative ihre Produkte an. Es gibt Kunstprints, Schmuck, Accessoires und weitere handgemachte Produkte aus der Region. Drinks und Snacks zur Stärkung ergänzen das Angebot.
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Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
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Die Berliner Flohmärkte, Kunstmärkte und Trödelmärkte laden vor allem an den Wochenenden zum Feilschen, Stöbern und Kaufen ein. mehr
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