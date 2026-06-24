KiezKunstMarkt 3.0 am Spreeufer

Etwa 80 Marktstände werden randvoll mit Kunst und Kunsthandwerk aller Art sein, vieles direkt aus dem Kiez: Malerei, Illustration, Keramik, Schmuck, Objekte, Dekoration, Design, Mode, Upcycling und vieles mehr. Im kunst4kids-Areal direkt auf der Terrasse des nhow Hotel, mit Blick auf die wunderschöne Oberbaumbrücke, können sich die kleinen Künstlerinnen und Künstler direkt ausprobieren, um spielerisch ihren Zugang zur Kunst zu finden.