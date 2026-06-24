KiezKunstMarkt 3.0 am Spreeufer

30. August 2026

KiezKunstMarkt 3.0 am Spreeufer

Eine Menschengruppe spaziert entlang des Spreeufers durch die Verkaufsstände des Kiezkunstmarktes.

© KiezApp - Friedrichshain

Am Spreeufer des nhow Hotel wird der Kiezkunst eine Plattform gegeben. Die dritte Ausgabe des KiezKunstMarktes startet mit einem eigenen Kunst-Areal für Kinder.

Etwa 80 Marktstände werden randvoll mit Kunst und Kunsthandwerk aller Art sein, vieles direkt aus dem Kiez: Malerei, Illustration, Keramik, Schmuck, Objekte, Dekoration, Design, Mode, Upcycling und vieles mehr. Im kunst4kids-Areal direkt auf der Terrasse des nhow Hotel, mit Blick auf die wunderschöne Oberbaumbrücke, können sich die kleinen Künstlerinnen und Künstler direkt ausprobieren, um spielerisch ihren Zugang zur Kunst zu finden.

Auf einen Blick

Designmarkt
KiezKunstMarkt 3.0 am Spreeufer
Location
Nhow Hotel Spreeufer
Beginn
30. August 2026 11:00 Uhr
Ende
30. August 2026 18:00 Uhr
Eintritt
Frei

nhow Hotel Berlin - Spreeufer

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Adresse
Stralauer Allee 3
10245 Berlin

Verkehrsanbindungen

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