KiezKunstMarkt 3.0 am Spreeufer

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Designmärkte in Berlin
Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
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Am Spreeufer des nhow Hotel wird der Kiezkunst eine Plattform gegeben. Die dritte Ausgabe des KiezKunstMarktes startet mit einem eigenen Kunst-Areal für Kinder.
Etwa 80 Marktstände werden randvoll mit Kunst und Kunsthandwerk aller Art sein, vieles direkt aus dem Kiez: Malerei, Illustration, Keramik, Schmuck, Objekte, Dekoration, Design, Mode, Upcycling und vieles mehr. Im kunst4kids-Areal direkt auf der Terrasse des nhow Hotel, mit Blick auf die wunderschöne Oberbaumbrücke, können sich die kleinen Künstlerinnen und Künstler direkt ausprobieren, um spielerisch ihren Zugang zur Kunst zu finden.
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Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
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