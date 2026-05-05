Frachti-Markt

7. Juni 2026

Marktstand mit Emaille-Geschirr

Symbolbild: Marktstand mit Emaille-Tassen und Emaille-Töpfen

© Koral Belson/stock.adobe.com

Auf dem stillgelegten Flughafen Tegel findet ein sommerlicher Markt statt mit Design, Handwerk und nachhaltigen Produkten.

An rund 30 Ständen gibt es Keramik, Schmuck und selbst gehäkelte Taschen bis hin zu nachhaltigen Produkten. Auch Essens- und Getränkestände sind vor Ort. Wer selbst Flohmarktartikel von Kleidung bis Deko verkaufen möchte, kann dies auf einem klassischen Flohmarkt-Stand anbieten. Neben kreativen und kulinarischen Angeboten wird es auch Akteur:innen geben, die über soziale und politische Themen informieren und aufklären oder ihre Einnahmen für gute Zwecke spenden. Begleitet wird das Ganze von musikalischer Untermalung sowie interaktiven Workshops und Programm für die ganze Familie. Die Marktbetreiber bemühen sich um ein barrierefreies Umfeld und eine inklusive Kommunikation.

Auf einen Blick

Designmarkt
Frachti-Markt
Beginn
7. Juni 2026 12:00 Uhr
Ende
7. Juni 2026 20:00 Uhr
Eintritt
Frei, Spenden sind willkommen

Alte Frachtkantine

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Flughafen Tegel 1
13405 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Berliner Augenblick Juni 2011

© dpa

Designmärkte in Berlin

Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt.  mehr

Streetfood

© dpa

Street Food Markets

Kleine Streetfood Märkte und Food Halls mit Streetfood-Konzepten bieten authentische Gerichte aus aller Welt.  mehr

Aktualisierung: 5. Mai 2026