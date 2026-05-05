Frachti-Markt

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Designmärkte in Berlin
Kleidung, Stoffe, Deko, Schmuck und Kunst: Ausgewählte Berliner Designmärkte mit Adresse, Öffnungszeiten und Anfahrt. mehr
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Auf dem stillgelegten Flughafen Tegel findet ein sommerlicher Markt statt mit Design, Handwerk und nachhaltigen Produkten.
An rund 30 Ständen gibt es Keramik, Schmuck und selbst gehäkelte Taschen bis hin zu nachhaltigen Produkten. Auch Essens- und Getränkestände sind vor Ort. Wer selbst Flohmarktartikel von Kleidung bis Deko verkaufen möchte, kann dies auf einem klassischen Flohmarkt-Stand anbieten. Neben kreativen und kulinarischen Angeboten wird es auch Akteur:innen geben, die über soziale und politische Themen informieren und aufklären oder ihre Einnahmen für gute Zwecke spenden. Begleitet wird das Ganze von musikalischer Untermalung sowie interaktiven Workshops und Programm für die ganze Familie. Die Marktbetreiber bemühen sich um ein barrierefreies Umfeld und eine inklusive Kommunikation.
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