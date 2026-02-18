Kreativmarkt im Hubertusbad

Lokale Künstlerinnen und Künstler aus Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg präsentieren ihre Arbeiten. Neben vielfältigen und originellen Kunstwerken, Designobjekten, Schmuck, Mode, Prints oder Handmade-Unikaten gibt es während der Marktzeit coole Beats vom DJ und leckeres Streetfood. Das sehenswerte und denkmalgeschützte Stadtbad Lichtenberg, auch Hubertusbad genannt, wurde 1928 erbaut. Seit wenigen Jahren wird es als Veranstaltungsort genutzt.