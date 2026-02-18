Aktuelle Sprache: Deutsch

Kreativmarkt im Hubertusbad

24. April 2026

Designmarkt im Hubertusbad

Viele Besuchende stöbern an den Marktständen im historischen Hubertusbad.

© Wirtschaftsförderung Lichtenberg

Nach der erfolgreichen ersten Ausgabe des Design- und Kreativmarktes im historischen Hubertusbad werden dort erneut schöne Produkte angeboten.

Lokale Künstlerinnen und Künstler aus Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg präsentieren ihre Arbeiten. Neben vielfältigen und originellen Kunstwerken, Designobjekten, Schmuck, Mode, Prints oder Handmade-Unikaten gibt es während der Marktzeit coole Beats vom DJ und leckeres Streetfood. Das sehenswerte und denkmalgeschützte Stadtbad Lichtenberg, auch Hubertusbad genannt, wurde 1928 erbaut. Seit wenigen Jahren wird es als Veranstaltungsort genutzt.

Auf einen Blick

Designmarkt
Kreativmarkt im Hubertusbad
Beginn
25. April 2026
Öffnungszeiten
11 bis 17 Uhr
Eintritt
Kostenlos

Adresse
Hubertusstraße 47
10365 Berlin Lichtenberg

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 18. Februar 2026