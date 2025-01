Bauernmarkt Seelower Straße

Rund 20 Händler bieten auf dem kleinen Wochenmarkt zwischen Schivelbeiner Straße und Dänenstraße neben einer großen Auswahl an frischen regionalen Bio-Produkten wie Obst und Gemüse aus Werder, Fleisch- u. Wurstspezialitäten aus der Klostermetzgerei in Zehdenick, Frischfisch, Honig oder Brot auch Wildfleisch und mediterrane Produkte an.



Wer einen kleinen Imbiss zu sich nehmen möchte, kann Gegrilltes, geräucherten Fisch und guten Kaffee bekommen.