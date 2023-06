Bücherbox in der Pablo-Neruda-Straße

Die Bücherbox an der Kita Amtsfelder Knirpse im Allende-Viertel entstand auf Anregung des Mieterbeirats der Degewo. Ihr Zuhause gefunden hat die ausgediente Telefonzelle in schlichtem weiß und grün vor der Kita in der Pablo-Neruda-Straße 12-13. Betreut wird sie von einem Mitglied des Mieterbeirats.