Bücherschrank am Alfred-Scholz-Platz

Jeder, der gerne liest, darf sich kostenlos ein Buch zum Lesen mit nach Hause nehmen. Das ist die schönste Möglichkeit, das Lesen zu fördern. Die Initiative engagiert sich lokal in Neukölln-Rixdorf und richtet sich generationenübergreifend vor allem an Kinder und Familien der umliegenden Schulen sowie Freizeit- und Senioreneinrichtungen.