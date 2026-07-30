Bücherschrank am Alfred-Scholz-Platz

Berliner Bücherschränke: Feedback geben
Sie kennen einen weiteren Bücherschrank oder möchten eine Position korrigieren? Wir freuen uns über Ihr Feedback!
© Berliner Büchertisch
Der Bücherschrank in Rixdorf wurde Anfang Mai 2021 von der Initiative Berliner Büchertisch installiert.
Jeder, der gerne liest, darf sich kostenlos ein Buch zum Lesen mit nach Hause nehmen. Das ist die schönste Möglichkeit, das Lesen zu fördern. Die Initiative engagiert sich lokal in Neukölln-Rixdorf und richtet sich generationenübergreifend vor allem an Kinder und Familien der umliegenden Schulen sowie Freizeit- und Senioreneinrichtungen.
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