Bücherschrank am Alfred-Scholz-Platz

Bücherschrank auf dem Alfred-Scholz-Platz

© Berliner Büchertisch

Der Bücherschrank in Rixdorf wurde Anfang Mai 2021 von der Initiative Berliner Büchertisch installiert.

Jeder, der gerne liest, darf sich kostenlos ein Buch zum Lesen mit nach Hause nehmen. Das ist die schönste Möglichkeit, das Lesen zu fördern. Die Initiative engagiert sich lokal in Neukölln-Rixdorf und richtet sich generationenübergreifend vor allem an Kinder und Familien der umliegenden Schulen sowie Freizeit- und Senioreneinrichtungen.

Bücherschrank am Alfred-Scholz-Platz

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Adresse
Alfred-Scholz-Platz
12043 Berlin

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