Mealsharing

Essen teilen statt das Sofa: Gemeinsames Kochen und Essen macht Spaß, bildet und kann zu neuen Freundschaften führen.

© dpa

Beim Mealsharing steht der soziale Aspekt im Vordergrund - und das im doppelten Sinne des Wortes. Beim Mealsharing treffen sich Menschen, die sich nicht kennen, zum Kochen und gemeinsamen Essen. Und das verbindet.



Denn egal, ob man schon lange in Berlin wohnt, als neuer Einwohner oder Reisender in die Stadt kommt: Essen so zu teilen macht Spaß, bildet und kann sogar zu neuen Freundschaften führen. In vielen Fällen hat das Teilen eines Mahls aber auch eine politische Komponente. In der Verbindung mit der Foodsharing-Idee werden übriggebliebene Lebensmittel vor der Tonne gerettet und für gemeinsame Kochprojekte genutzt.



Soziale Projekte nehmen die Idee ebenfalls auf. Initiativen und Non-Profit-Organisationen kochen gemeinsam für und mit Flüchtlingen oder Bedürftigen oder spenden die Einnahmen aus dem Mealsharing für einen guten Zweck.



Über den Tellerrand Der gemeinnützige Verein Über den Tellerrand e.V. sieht das gemeinsame Kochen und Essen als eine Form des kulturellen Austausches mit der es gelingt, die Themen Flucht und Asyl aus einer positiven Perspektive zu beleuchten und die breite Gesellschaft in den Begegnungsprozess einzubinden. Aus diesem Grund organisiert der Verein regelmäßig Kochkurse, bei denen Geflüchtete aus aller Welt zeigen, wie man ein Menü in ihrem Heimatland zubereitet. Hauptquartier ist der Kitchen Hub in Schöneberg, an dem sich fast täglich Menschen mit und ohne Fluchterfahrung bei gemeinsamen Aktivitäten treffen. Über den Tellerrand gekocht wird auch in Kreuzberg und Schöneweide. Über den Tellerrand (Homepage)

Restlos glücklich Der Verein Restlos glücklich e.V. hat lange ein kleines Lokal in Neukölln betrieben, in dem ein Team mit überschüssigen Lebensmitteln wie krummen Möhren, falsch etikettierten Waren oder Fehllieferungen schmackhafte Gerichte zubereitet hat. Schwerpunkt heute ist die Bildungsarbeit in Projekten, Fortbildungen und Teamevents. Gekocht und gemeinsam gegessen wird aber nach wie vor: in Workshops und bei Mittagstischen in mehreren Berliner Kiezen. Das Projekt "Unsere Küche" ist in Rixdorf, der Weißen Siedlung, im Auguste-Viktoria-Kiez im Kosmosviertel und im Brunnenviertel zu finden. Restlos glücklich (Homepage)

Traveling Spoon Das Prinzip von Traveling Spoon ist simpel: Privatpersonen können über die Plattform zu sich nach Hause einladen und dort ein selbstgekochtes Gericht vom Gourmet-Menü bis zur Hausmannskost oder einfach nur einen Käseteller anbieten. Wer Interesse hat, bucht und bezahlt über die Website. Traveling Spoon (Homepage)

© dpa Foodsharing Foodsharing-Initiativen und Projekte wie Fairteiler kämpfen in Berlin und anderswo gegen die alltägliche Verschwendung von Lebensmitteln. mehr

© dpa Street Food Markets in Berlin Die vielen kleinen Street Food Märkte Berlins bieten authentische Gerichte aus aller Welt. mehr