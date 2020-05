Königs Wusterhausen: 5-Seen-Wanderung (13 km)

Ganz viel Wasser, Wald und gepflegte Gärten liegen an der abwechslungsreichen Strecke von Königs Wusterhausen nach Bestensee.

Streckenverlauf der Tour

Die besonders vielfältige Wanderung von Königs Wusterhausen nach Bestensee ist aus mehreren Einzelstrecken zusammengestellt. Die Tour beginnt am Bahnhof Königs Wusterhausen. Von der Ostseite folgen Wanderer dem Kirchsteig bis zum Ende und biegen vor der Schleuse in Neue Mühle nach rechts in den mit einem roten Punkt markierten Uferweg Richtung Senzig ab.



Der Weg führt zwischen Dahme bzw. Krimnicksee und dem Naturschutzgebiet Tiergarten mit den vielen alten Buchen entlang. Nach Verlassen des Waldgebiets beginnt in der Gräbendorfer Straße der Rundweg um den Zeesener See, der mit einem gelben Punkt markiert ist. Diesem Teilstück des Rundwegs folgen Luchstraße, Pappelallee und die Körbiskruger Straße. In Körbiskrug führt eine Bachbrücke zum einem Rastplatz mit Blick auf den Zeesener See.



Wer vom Rastplatz wieder etwa 50 Meter zurückgeht und der Straße Am Birkenhain folgt, erreicht nach etwa 300 Metern einen mit einem grünen Punkt markierten Weg. Er führt am Großen Tonteich, Kleinen Tonteich und dem Todnitzsee vorbei, an dem es zwei Rastplätze gibt. Wanderer durchqueren dabei Nadelwald, gehen an Sumpftümpeln vorbei, durch offenes Land und durch Siedlungsgebiete.



Vom südlichen Ende des Todnitzsees führt eine Straße bis zur Bestenseer Hauptstraße, die direkt auf den Bahnhof zuläuft. Von dort aus fahren Regionalzüge Richtung Berlin.



Hinweise: Der Wanderweg ist ab Neue Mühle durchgängig markiert. Am Zeesener See, Großen Tonteich und am Todnitzsee gibt es jeweils Badestellen.