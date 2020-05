Senftenberg und Senftenberger See

Die ehemalige Bergbaustadt Senftenberg liegt heute inmitten einer weitläufigen Erholungslandschaft.

Blick auf den Stadthafen in Senftenberg.

Wohnhäuser in der sommerlichen Gartenstadt Marga im südbrandenburgischen Senftenberg-Brieske.

Im historischen Zentrum von Senftenberg zeugt vieles von der vorindustriellen Geschichte der über 800 Jahre alten Stadt. Zum Beispiel die spätgotische Peter-und-Paul-Kirche am historischen Marktplatzensemble. Sie wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ist eines der ältesten Gebäude im Ort. Die wenige Schritte hiervon entfernt liegende Festungsanlage mit Schloss und Schlosspark stammt aus dem 16. Jahrhundert und beheimatet heute das Museum des Landkreise Oberspreewald-Lausitz.

Erholung am Senftenberger See

Senftenberg liegt seit inzwischen über vierzig Jahren am Ufer eines Sees. Das schon zu DDR-Zeiten geflutete Tagebauloch wurde erfolgreich zu einem beliebten Freizeit- und Erholungsgebiet umgewandelt: dem Senftenberger See. Seit 1973 locken hier sieben Kilometer flach abfallende Strände, unzählige Freizeitmöglichkeiten und Ferienunterkünfte nicht nur Einheimische. Dank unzähliger Freizeitmöglichkeiten und moderner Unterkünfte ist der familienfreundliche, 1300 Hektar große See auch bei Touristen beliebt.