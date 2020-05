Der 142 Kilometer lange Oderbruchbahn-Radweg führt von Fürstenwalde/Spree über Seelow nach Wriezen und durchstreift die typischen Naturlandschaften des Oderbruchs.

Sehenswertes am Oderbruchbahn-Radweg

Der Abschnitt oberhalb des Mühlensees bei Lietzen (Märkisch- Oderland) ist landschaftlich besonders reizvoll. Dort verläuft die Strecke auch auf dem alten Bahndamm. Hier und da zeugen auch noch Schwellen von der Geschichte. Erhalten ist zudem ein Dutzend der einst 43 Bahnhofsgebäude, etwa in Hasenfelde, Seelow oder Wriezen. Zu den wichtigsten Resten der Bahn gehören die Gleisanlagen zwischen Dolgelin und Sachsendorf.



Für historisch interessierte Radler empfiehlt sich ein Besuch im Schuhmachermuseum in Groß Neuendorf, im Storchenmuseum in Altgaul oder der Gedenkstätte Seelower Höhen, die an die größte Schlacht des Zweiten Weltkrieges auf deutschem Boden erinnert. Schloss Steinhöfel, der Kunstspeicher Friedersdorf und die Ausstellung "Kinder von Golzow" liegen ebenfalls am Weg.