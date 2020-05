Der Scharmützelsee ist mit gut zwölf Quadratkilometern Fläche der zweitgrößte natürliche See Brandenburgs und wird - frei nach Fontane - auch "Märkisches Meer" genannt.

Segelboote liegen an einem Steg am Scharmützelsee nahe Bad Saarow. Das wohl bekannteste Gewässer im Storkower Land wurde von Theodor Fontane "Märkisches Meer" genannt.

Der Scharmützelsee liegt etwa 60 Kilometer südöstlich von der Berlin. Er ist der zweitgrößte natürliche See in Brandenburg und ein beliebtes Wassersportrevier.

Wassersport auf dem Scharmützelsee

Zu den auf dem Scharmützelsee möglichen Wassersportarten gehören Segeln, Surfen, Kitesurfen, Paddeln, Rudern, Wasserski, Tauchen und Angeln. Auch Tretboote, Motorboote und Dampfer sind auf dem See erlaubt. Baden ist nicht nur im Scharmützelsee möglich, sondern auch im Storkower See und Petersdorfer See sowie zahlreichen kleineren Waldseen in der Umgebung. Am Scharmützelsee liegen die öffentlichen Badestellen bei Bad Saarow, Diensdorf-Radlow und Wendisch Rietz.