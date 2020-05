Das ehemalige Männerkloster des Zisterzienserordens in Kloster Zinna gibt Einblicke in das Weberhandwerk der Mönche und die Produktion des "Zinnaer Klosterbruders".

Die Destillateurin Ines Ihle von der Zinnaer Klosterspirituosen GmbH befüllt einen Destillator mit einer Kräutermischung zur Herstellung des Destillats für den "Zinnaer Klosterbruder". In den sanierten Gemäuern des ehemaligen Zisterzienserklosters wird der Kräuterlikör noch immer nach der alten Rezeptur der Mönche hergestellt. In der Abtei werden in speziellen Verfahren aus 26 verschieden Kräutersorten rund 500 Liter Grundstoff gewonnen.

Kloster Zinna und der Fläming-Skate

Direkt am Fläming-Skate gelegen, ist Kloster Zinna auch ein toller Ausgangspunkt oder Zwischenstopp für Radfahrer, Inlineskater und Wanderer. Parkplätze sind am Webermuseum, am Ortsausgang Richtung Grüna und direkt am Kloster vorhanden.