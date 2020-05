Der Gurkenradweg führt auf etwa 260 Kilometern Länge durch das Unesco-Biosphärenreservat Spreewald vorbei an malerischen Fließen, hübschen Dörfern und Gurkenfeldern.

Seinen Namen verdankt der Gurkenradweg der berühmten Spreewälder Gurke, einer kulinarischen Delikatesse, die schon Theodor Fontane bei seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg in den 1870er Jahren ganz an der Spitze der regionalen landwirtschaftlichen Produkte sah.

Gurkenradweg: Der Streckenverlauf

Der Gurkenradweg ist ein 260 Kilometer langer Rundkurs mit offiziellem Startpunkt in Lübben. Die Tour kann aber auch woanders begonnen und in kleinere Etappen aufgeteilt werden. Ab Lübben führt der Gurkenradweg Richtung Süden vorbei an Lübbenau und Lehde mit seinem Gurkenmuseum. Über Burg und Werben geht es weiter nach Cottbus. Vorbei an der Festungsstadt Peitz und der Holländerwindmühle Straupitz führt die Rundtour zurück nach Lübben. Folgt man dem Gurkenradweg Richtung Norden, erreicht man das Spreewalddorf Schlepzig sowie die Orte Groß Leuthen, Leibsch, Krausnick und Golßen.