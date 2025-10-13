«Haufenweise» Kontrollen gegen liegen gelassenen Hundekot

Neben den Kontrollen informieren die Ordnungskräfte vor Ort über die geltenden Regeln und weisen auch auf die Pflicht zur Mitnahme von Hundekotbeuteln hin, hieß es in der Mitteilung aus Friedrichshain-Kreuzberg. Wer die Hundehaufen des eigenen Vierbeiners liegen lässt oder kein geeignetes Hilfsmittel zur vollständigen Beseitigung des Hundekots mitführt, muss mit einem Verwarngeld von 55 Euro oder einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro rechnen.