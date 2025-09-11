Aktuelle Sprache: Deutsch

Stromausfall in Treptow-Köpenick: Noch rund 10.000 Haushalte betroffen

  • Stromausfall im Berliner Südosten

    Noch immer sind rund 20.000 Haushalte im Berliner Südosten ohne Strom.

  • Stromausfall im Berliner Südosten

    Ein mutmaßlicher Brandschlag auf zwei Strommasten gilt als Ursache für den Ausfall.

48 Stunden nach Beginn des großflächigen Stromausfalls warten am Mittwoch noch mehr als 10.000 Menschen auf die Wiederherstellung der Energieversorgung (Stand: 6:30 Uhr). Bis zum Abend soll die Versorgung wiederhergestellt werden.

13.700 Kunden, darunter vor allem Haushalte und auch Firmen und Geschäfte im Bezirk Treptow-Köpenick, waren am Morgen des dritten Tages nach Angaben der Stromnetz GmbH noch ohne Strom. Bis spätestens heute Abend sollen alle Kunden demnach wieder das Licht einschalten können.

Dringender Appell: Stromnetz Berlin ruft zum Stromsparen auf

Haushalte, die wieder Strom haben, wurden aufgerufen, ihren Verbrauch möglichst niedrig zu halten. «So können wir die Stromversorgung stabil halten und – wenn technisch möglich – weitere Kunden wieder mit Strom versorgen», teilte Stromnetz Berlin mit. «Verzichten Sie möglichst auf die Nutzung von Staubsaugern, Waschmaschinen, Geschirrspülern, Backofen oder sonstigen energieintensiven Geräten.»

Zwischenlösung fiel bis zum Morgen aus

Der Stromausfall rund um den Stadtteil Adlershof mit seinem Technologiegelände im Südosten Berlins hatte am frühen Dienstagmorgen nach einem Brandanschlag zunächst rund 50.000 Kunden betroffen. Im Laufe des Dienstags und Mittwochs wurden zahlreiche Haushalte wieder an das Netz gebracht. Mittwochnachmittag erhielten über eine Zwischenlösung weitere rund 6.000 Haushalte wieder Strom. Diese Verbindungsleitung fiel allerdings schnell wieder aus und wurde erst am heutigen Morgen wieder aufgebaut. Den Angaben zufolge ist der Stromausfall bereits der längste in Berlin seit mindestens 25 Jahren. Beim letzten großen Blackout 2019 in Köpenick waren mehr als 30.000 Haushalte rund 30 Stunden lang ohne Elektrizität.

Notrufannahmepunkte eingerichtet

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick informiert Betroffene über mehrere Kanäle zur aktuellen Lage.

Durch den Stromausfall kann die Erreichbarkeit der Notrufe 112 und 110 gestört sein. Wer dennoch im Notfall Hilfe braucht, hat mehrere Möglichkeiten.

Unter anderem wurden folgende Notrufannahmepunkte eingerichtet:

  • Semmelweisstraße 83, 12524 Berlin
  • Schönefelder Chaussee/ Wegedornstraße, 12524 Berlin
  • Ehrenfelder Platz, 12524 Berlin
  • Oberspreestraße 37, 12493 Berlin
  • S-Bhf Spindersfeld, 12555 Berlin
  • Eisenhutweg/ Straße am Flugplatz, 12487 Berlin
  • Anna-Seghers-Straße 171, 12489 Berlin
Notrufe können auch über die Fahrzeuge der BVG abgesetzt werden. «Alle Fahrzeuge sind per Funk direkt mit der Leitstelle verbunden, die Notrufe unmittelbar an Polizei oder Feuerwehr weitergeben kann», teilte die BVG mit. Die Fahrerinnen und Fahrer seien entsprechend informiert worden. Die Polizei forderte betroffene Menschen auch auf, sich in dringenden Notfällen direkt an die nächstgelegene Polizeidienststelle oder Feuerwache zu wenden.

Mehrere Straßenbahnlinien betroffen

Auch die Berliner Verkehrsbetriebe sind vom Stromausfall betroffen. «Unterbrochen sind abschnittsweise noch die Linien M17 und 63», teilte ein BVG-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagnachmittag mit. Ein «Basisangebot mit Ersatzbussen» sei organisiert worden. Mehrere Straßenbahnen, die in stromlosen Abschnitten liegen geblieben waren, wurden im Laufe des Dienstags dem Sprecher zufolge aus dem betroffenen Gebiet abgeschleppt.

Wegner verurteilt Brandanschlag auf Strommasten

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat den Brandanschlag auf Strommasten und Kabel verurteilt. «Der Stromausfall im Südosten unserer Stadt ist die Folge eines gefährlichen Anschlags, der sich unmittelbar gegen die Berlinerinnen und Berliner richtet», erklärte der CDU-Politiker. «Mit diesem Angriff auf unsere Strominfrastruktur wurden bewusst Menschenleben und die Sicherheit unserer Stadt gefährdet.» Er habe volles Vertrauen in die Arbeit der Polizei und Ermittlungsbehörden, so Wegner. «Berlin lässt sich nicht einschüchtern.» Ausdrücklich dankte der Regierende Bürgermeister den Einsatzkräften von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten sowie den Beschäftigten des Stromnetzes Berlin. «Sie arbeiten mit aller Kraft daran, die Versorgung wiederherzustellen und die Menschen in den betroffenen Bezirken zu unterstützen.»

Autor:in: dpa
Weiterführende Informationen: Hinweise des Bezirksamts Treptow-Köpenick
Veröffentlichung: 10. September 2025
Letzte Aktualisierung: 11. September 2025

