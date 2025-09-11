Stromausfall in Treptow-Köpenick: Noch rund 10.000 Haushalte betroffen

Das Bezirksamt Treptow-Köpenick informiert Betroffene über mehrere Kanäle zur aktuellen Lage.



Durch den Stromausfall kann die Erreichbarkeit der Notrufe 112 und 110 gestört sein. Wer dennoch im Notfall Hilfe braucht, hat mehrere Möglichkeiten.



Unter anderem wurden folgende Notrufannahmepunkte eingerichtet:



Semmelweisstraße 83, 12524 Berlin

Schönefelder Chaussee/ Wegedornstraße, 12524 Berlin

Ehrenfelder Platz, 12524 Berlin

Oberspreestraße 37, 12493 Berlin

S-Bhf Spindersfeld, 12555 Berlin

Eisenhutweg/ Straße am Flugplatz, 12487 Berlin

Anna-Seghers-Straße 171, 12489 Berlin

Notrufe können auch über die Fahrzeuge der BVG abgesetzt werden. «Alle Fahrzeuge sind per Funk direkt mit der Leitstelle verbunden, die Notrufe unmittelbar an Polizei oder Feuerwehr weitergeben kann», teilte die BVG mit. Die Fahrerinnen und Fahrer seien entsprechend informiert worden. Die Polizei forderte betroffene Menschen auch auf, sich in dringenden Notfällen direkt an die nächstgelegene Polizeidienststelle oder Feuerwache zu wenden.