Kostenlose Schwimmkurse für Schüler in den Sommerferien

Die Schwimmkurse finden an fünf Standorten in Berlin statt: im Stadtbad Tiergarten, im Stadtbad Tempelhof, in der Schwimmhalle Hüttenweg, an der Schwimmhalle Anton-Saefkow-Platz und in der Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz. Die Anmeldung ist ab Montag, den 30. Juni um 17 Uhr unter www.schwimmkurse-sportjugend.de möglich. Die Teilnahme an den Kursen ist kostenlos.