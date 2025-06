Berliner Füchse gewinnen Meistertitel

«Ich will das erst genießen mit meiner Freundin und meiner Familie und dann feiern die ganze Nacht», sagte Überflieger Mathias Gidsel in Richtung der wartenden Anhänger in der Hauptstadt. «Es war so eine schwere Reise. Heute war der schwerste Schritt», berichtete der Welthandballer sichtlich emotional am Dyn-Mikrofon. Wenig später stemmte der Däne gemeinsam mit seinen Teamkollegen die funkelnde Meisterschale in die Luft. Dass sie die Trophäe teilweise falsch herum hielten, war zweitrangig. «Das war eine überragende Mannschaftsleistung mit einem super Gidsel. Ein Riesen-Glückwunsch geht auch an Trainer Jaron Siewert», lobte Bundestrainer Alfred Gislason.