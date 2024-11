«Kraftanstrengung»: Sparprogramm für Landeshaushalt 2025 vorgestellt

«Heute ist ein Tag der Wahrheit, und heute ist ein Tag der Klarheit», sagte Finanzsenator Stefan Evers zum vorgestellten Sparprogramm. Er sprach ausdrücklich nicht von reinen Einsparungen. Rund eine Milliarde Euro entfielen auf Einnahmeerhöhungen und «alternative Finanzierungsformen»: Gemeint sind Schulden, die landeseigene Unternehmen wie die Berliner Stadtreinigung oder Wohnungsgesellschaften aufnehmen. Dort, wo die Ausgaben in den vergangenen Jahren explodiert seien, sei am stärksten gespart worden, betonte Evers. Er kündigte an, dass der Senat am kommenden Dienstag den Nachtragshaushalt beschließen werde. Schon am 5. Dezember solle im Abgeordnetenhaus darüber beraten werden.