Adlergestell am Wochenende gesperrt: S-Bahn betroffen

© dpa

Für den Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke werden am Wochenende in Johannisthal das Adlergestell und mehrere Bahngleise gesperrt. Die rund 74 Meter lange Brücke wird am Samstag eingehoben, wie die Verkehrsverwaltung am Donnerstag mitteilte.