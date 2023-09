Einschulungsfeiern für über 37.000 Berliner Erstklässler

Am heutigen Samstag steht für die Kinder und ihre Familien die Einschulungsfeier auf dem Programm, am Montag startet dann der Unterricht. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) besucht eine Einschulungsfeier an der Pusteblume-Grundschule in Hellersdorf. «Ich bin selbst Mutter von vier Kindern und weiß, wie aufregend dieser Eintritt in eine neue Lebensphase für Kinder und Eltern ist», erklärte sie vorab.