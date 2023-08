In Schöneberg geht am 28. August die neue Parkzone „Schöneberger Insel“ in Betrieb. Die Eröffnung der neuen Parkzone war ursprünglich vier Wochen früher geplant, musste aber aufgrund von Lieferschwierigkeiten der entsprechenden Schilder verschoben werden. Anwohnerinnen und Anwohner sowie Gewerbetreibende können einen Antrag für einen Parkausweis stellen. Das ist sowohl online als auch schriftlich per Post an das Bürgeramt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg möglich. Die Gebühren für den Bewohnerparkausweis betragen derzeit 20,40 Euro für zwei Jahre.