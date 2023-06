Projekt Drugchecking: 83 Drogenproben analysiert

Die Analyse erfolgt in einem neutralen Labor über das Landesinstitut für gerichtliche und soziale Medizin (GerMed). Das Angebot richtet sich an erwachsene Süchtige mit täglichem Konsum, aber auch an Partygänger, die nur am Wochenende etwas einnehmen. Nicht untersucht werden pflanzliche Drogen wie Marihuana und Haschisch, Medikamente, Anabolika und Potenzmittel.