Senat beschließt Maßnahmenpaket zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen

Um extremer Gewalt gegen Frauen entgegenzuwirken, hat der Berliner Senat am Dienstag ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Verhinderung von Femiziden beschlossen.

Geschlechtsspezifische Gewalt ist für viele Frauen in Berlin auch im Jahr 2022 noch immer alltäglich. Die extremste Form dieser Gewalt ist der Femizid - also der Mord einer Frau durch einen Mann, z.B. den Ehemann oder Ex-Freund. Ziel des Senats ist es, solche Gewalttaten zu verhindern und Berlin durch gezielte Maßnahmen zu einem sicheren Ort für Frauen und Mädchen zu machen.

Mehr Schutzplätze in Berliner Frauenhäusern geplant

Um gefährdeten Frauen jederzeit und ohne Verzögerung Schutz bieten zu können, sind laut Senatskanzlei mehr Frauenschutzplätze in Frauenhäusern notwendig. Das achte Berliner Frauenhaus mit weiteren 40 Schutzplätzen für Frauen und ihre Kinder soll Anfang 2023 in Betrieb genommen werden. Derzeit stehen für akut gefährdete Frauen und ihre Kinder in Berlin insgesamt 422 Schutzplätze in Frauenhäusern zur Verfügung. Zusätzlich gibt es 30 Schutzplätze in drei temporären Frauen-Notwohnungen und rund 450 Schutzplätze in Zufluchts- und Zweite-Stufe-Wohnungen.