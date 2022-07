Corona-Inzidenz in Berlin sinkt weiter

Der Trend setzt sich fort: Die Berliner Corona-Inzidenz sinkt seit einigen Tagen. Der Wert lag am Dienstag bei 415,4.

Vor einer Woche betrug die Inzidenz in Berlin noch rund 494. Laut Lagebericht des Berliner Senats wurden am Dienstag 3866 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle gemeldet. Demnach stieg die Gesamtzahl an gemeldeten Corona-Infektionen seit Pandemiebeginn auf 1.171.811. Unverändert hoch lag weiterhin die Hospitalisierungsrate bei 14,5. Der Anteil an Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen stieg innerhalb einer Woche von 5,9 Prozent auf 6,6 Prozent.