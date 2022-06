Senat verlängert Corona-Schutzmaßnahmen bis Ende Juli

Maske-Tragen in Bussen und Bahnen bleibt in Berlin Pflicht. Der Senat hat am Dienstag die bisher geltenden Corona-Schutzmaßnahmen bis zum 27. Juli 2022 verlängert.

In der entsprechenden Verordnung wurde außerdem eine Detail-Änderung vorgenommen: Krankenhäuser sollen ihre Fallzahlen künftig weiterhin von Montag bis Freitag melden, künftig aber nur an Arbeits-, nicht an Feiertagen. Die derzeitige Situation bewertet der Senat nicht als besorgniserregend. Die Corona-Inzidenz liegt in Berlin aktuell bei 334,1. «Damit haben wir immer noch eine entspannte Sommersituation», sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nach der Senatssitzung. Die Tendenz sei allerdings steigend.