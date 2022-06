Tests an Schulen ab kommender Woche freiwillig

Nach Pfingsten entfällt die Testpflicht an den Berliner Schulen. Es werden weiterhin freiwillige Schnelltests angeboten.

Das teilte die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Mittwoch mit. Die Testpflicht entfällt ab 7. Juni. Zeitgleich endet auch die 3G-Pflicht für schulexterne Personen - etwa für Eltern bei Elternversammlungen oder -gesprächen. Grundlage ist die vergleichsweise entspannte Corona-Lage.

Freiwillige Testungen an Schulen

Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse teilte mit: «Die Schulen sind ein besonders sensibler Ort, und in der Schulöffentlichkeit gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen auf den Umgang mit der Pandemie. Darum wissend machen wir mit dem freiwilligen Testen ein Angebot, das für zusätzliche Sicherheit an den Schulen sorgt». Die Berliner Schulen können demnach freiwillige Testungen an zwei Tagen pro Woche durchführen. Auf Wunsch erhalten Schüler:innen einen zusätzlichen dritten Test, den sie beispielsweise vor Unterrichtsbeginn durchführen können.