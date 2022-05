Inzidenz in Berlin sinkt weiter auf 268

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist erneut gesunken. Nach den Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) betrug der Wert der neuen registrierten Infektionen innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Menschen am Samstagmorgen 268,3 im Vergleich zu 282,0 am Tag davor.

Am Donnerstag und davor lag die 7-Tage-Inzidenz noch über der 300er-Marke. Bundesweit lag die 7-Tage-Inzidenz am Samstag bei 342,0, ebenfalls unter dem Wert von Freitag.

1699 neue Corona-Infektionen gemeldet Neu-Infektionen gab es nach den RKI-Daten berlinweit 1699. Die Gesamtzahl der registrierten Fälle stieg damit seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 auf 1.038.838. Außerdem wurden weitere 4 Todesfälle gemeldet. Nach den offiziellen Zahlen gab es seit Pandemiebeginn in Berlin 4578 Tote im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.