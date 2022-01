Hoher Krankenstand: S-Bahn dünnt Angebot wegen Omikron aus

Nach den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) muss auch die S-Bahn ihr Angebot wegen eines hohen Krankenstands bei ihren Beschäftigten einschränken.

Taktverstärker innerhalb der Woche entfallen

Ab Dienstag (25. Januar 2022) entfallen auf den Linien S1, S3 und S5 zu den Hauptverkehrszeiten innerhalb der Woche die Taktverstärker, wie die S-Bahn am Montag mitteilte. «Der 10-Minutentakt bleibt bestehen.» Die S75 fährt demnach am Wochenende im 20-Minutentakt, die S26 entfällt am Samstag und Sonntag ganz. «Von Montag bis Freitag fahren die Züge auf diesen Linien uneingeschränkt nach dem regulären Fahrplan.» Die S-Bahn bewertete die Einschränkungen als «minimale Anpassung». Insgesamt halte das Verkehrsunternehmen mehr als 98 Prozent des Fahrplans aufrecht.