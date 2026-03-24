Berlin veranstaltet Internationale Bauausstellung

Zur Umsetzung der IBA gründet Berlin eine landeseigene Gesellschaft, wie es weiter hieß. Ihre Aufgabe wird sein, die Ausstellung vorzubereiten, zu kuratieren und Projekte durch alle Realisierungsphasen zu begleiten. Ein Kuratorium aus Experten aus den Bereichen Städtebau und Architektur, Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität, Digitales und Soziales soll die neue Gesellschaft unterstützen. "Wir wollen Berlin national und international als Standort für zukunftsfähigen Städtebau positionieren", erklärte Gaebler zu dem IBA-Projekt. "Zentrale Arbeitsfelder sind der sensible Weiterbau bestehender Quartiere, der Umbau untergenutzter Räume und Gebäude sowie der Neubau auf bislang anders genutzten Flächen."